Première équipe éliminée du Mondial 2022 : Le Qatar, que de records battus dans le mauvais sens ! Le Qatar est mathématiquement éliminé de la Coupe du monde 2022, après le match nul entre l'Équateur et les Pays-Bas. C'est la première fois de l'histoire de la compétition, que le pays hôte se fait éliminer après seulement deux matchs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

Avec le match nul entre les Pays-Bas et l'Équateur (1-1), le Qatar, pays hôte, devient la première équipe à être éliminée de sa Coupe du monde et l'organisateur le plus précoce de l'histoire du tournoi.



L'équipe entraînée par Felix Sanchez, a perdu le match d'ouverture contre l'Équateur (0-2), en devenant le premier pays hôte à perdre le match d'ouverture. Le deuxième match ne s'est pas mieux passé, avec une défaite 1-3 contre le Sénégal.



L'élimination du Qatar contraste avec ses bonnes performances des dernières années, dont un joli titre de champion d'Asie obtenu en 2019. Il leur reste encore un match à jouer, contre les Pays-Bas, leaders du groupe A, pour tenter de sauver l'honneur dans sa compétition.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook