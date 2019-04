Première image d'un trou noir ce mercredi 10 avril 2019, une première historique ! De la météo à l'astronomie, il n'y a des fois qu'un pas. Au-delà de notre atmosphère, La Chaîne Météo s'intéresse également aux événements majeurs de l'astronomie. Et ce mercredi 10 avril marque l'histoire de la discipline avec la première image d'un trou noir : ces monstres célestes qui dévorent absolument tout.

L’objectif : pouvoir enfin réaliser une image de ces monstres galactiques, dont l'un est localisé au sein de notre galaxie (Sagittarius A) et le second dans la grande galaxie de l’elliptique M87.



Au bout de deux ans de traitement d'une quantité faramineuse de données, les astronomes du projet Event Horizon Telescope (EHT) présentent enfin leurs résultats à l’ensemble de la communauté scientifique.



Qu’est-ce qu’un trou noir ?



Théorisés pour la première fois dans la relativité générale d’Einstein, les trous noirs n’ont toutefois jamais été observés. La raison de cette invisibilité ? Les trous noirs sont, par définition, inobservables. Les adjectifs « noir » ou « sombre » en astronomie sont attribués à ces objets cosmiques inobservables (comme par exemple l’énergie sombre/noir qui correspondrait à l’expansion de l’univers).



Les trous noirs sont considérés comme des zones d'où aucune matière ne peut s’échapper : le trou noir absorbe absolument tout dans son champ gravitationnel en raison de sa très grande masse. Tout ce qui finit par se trouver dans son champ d’action (aussi appelé horizon des événements) disparaît, que ce soit les planètes, les étoiles et même la lumière. Et sans la lumière qui nous parvient d’un phénomène, ce dernier reste inobservable.



Comment peut-on avoir une image d’un trou noir ?



Toutefois, il n’est pas tout à fait exact de dire qu’un trou noir est stricto senso, inobservable. Il ne l’est pas « directement ». En revanche, la matière qu’il absorbe dans son champ d’action est tellement chauffée qu’elle émet un rayonnement X qui est visible par nos instruments d’observation. Il s’agit du disque d’accrétion autour du trou noir. Ainsi, un trou noir peut être visible indirectement par la matière chauffée qu’il absorbe.



C’est ce que les astronomes de ce projet nous presente aujourd’hui : une image de cette matière prisonnière de ces trous noir supermassifs avant qu’elle ne disparaisse.



Quelles conséquences ?



Réussir à réaliser l'image d'un trou noir représenterait une première mondiale. Au-delà de cette performance, cette découverte pourrait fournir une preuve supplémentaire de la relativité générale d’Einstein, pour comprendre notre cosmos et faire avancer notre compréhension de l'Univers.



