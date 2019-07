Première pluie à Dakar: Certains axes dits sensibles à l’inondation, impraticables

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

La capitale sénégalaise a reçu sa véritable sa première pluie. Mais un petit tour dans certains endroits, montre une situation désolante. Les plus touchés sont les vendeurs de moutons qui occupent des espaces dans des endroits inondables.



Le même constat est fait dans d’autres zones, dites sensibles à l’inondation. Dans ces zones, les routes sont devenues impraticables et la circulation des véhicules perturbée.



Leral

