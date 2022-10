Première sortie après sa nomination : Abdoulaye Daouda Diallo sur son compagnonnage avec Macky Sall C’est sa première sortie après sa nomination comme ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du président de la République. Parrain du Tournoi de l’Emergence, qui a opposé, samedi, les ASC de Walaldé et Bokké Dialloubé, Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné par une forte délégation. On peut citer le maire de Walaldé, Moussa Sow, également coordonnateur du Puma, le député Aliou Dembourou Sow, Abdou Mbow, entre autres, maires et directeurs généraux. ADD a remercié le chef de l’Etat pour sa confiance.

Ainsi, a-t-il renouvelé son accompagnement indéfectible à toutes les initiatives que le Président Macky Sall aura prises concernant la prochaine Présidentielle de 2024.



« Je transmets aux populations du Fouta, les remerciements du Président Macky Sall, pour leur comportement positif et leur abnégation à faire gagner les listes de Benno lors des dernières élections. D’ailleurs, lors d’une réunion du Secrétariat exécutif, Macky Sall a, lui-même, évoqué leur cas et les a vivement remerciés, que ce soit les populations de Matam, de Podor ou de Dagana et bien sûr, celles de Ranérou », a-t-il dit.



Avant de poursuivre : « Nous devons tous l’en remercier en nous mettant à ses côtés, mais comme j’ai l’habitude de le dire, nous n’accompagnons pas le Président pour des questions de positions. Hier, avant même qu’il ne soit aux affaires, plus qu’aujourd’hui, nous continuerons d’être à ses côtés ».









