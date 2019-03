Première sortie après sa réélection : Macky Sall pense aux locales et dope les responsables de Bby dans le département de Rufisque

Rufisque est le seul département de la région de Dakar où Macky Sall a obtenu la majorité, lors du scrutin du 24 février. Le président réélu provisoirement, a invité hier les responsables de sa coalition à maintenir cette unité jusqu’aux prochaines Locales.



Macky Sall fait sa première sortie officielle après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 24 février à Rufisque, qui a eu un score de 54%, la classant première de la région de Dakar. Des résultats que le Président réélu a grandement salués.



Le chef de l’Etat était dimanche à Rufisque pour présenter ses condoléances à la famille de feu El Hadji Boubou Sow, Imam Ratib de la cité, rappelé à Dieu en pleine campagne électorale. « Je vous félicite pour le résultat acquis lors de la Présidentielle qui dépasse de loin celui obtenu lors des Législatives de 2017. Cela a été possible grâce à l’unité que vous avez réussi à matérialiser. Je vous demande de poursuivre dans cette lancée jusqu’au mois de décembre pour les élections locales », a demandé Macky Sall aux responsables de la mouvance présidentielle, qui se sont tous déplacés à l’occasion pour l’accueillir.













Le Quotidien

