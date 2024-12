Première sortie du président de Assemblée nationale : El Malick Ndiaye promet une gouvernance exemplaire et inclusive L’ancien ministre des Transports terrestres, El Malick Ndiaye, récemment élu président de l’Assemblée nationale lundi, a livré ses premières déclarations mercredi sur son compte X (anciennement Twitter). Selon Le Soleil Digital, il a réitéré son engagement à porter cette responsabilité avec rigueur, dans le but de servir le Sénégal et de contribuer à en faire une nation souveraine et prospère, en étroite collaboration avec le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Un hommage aux alliés et aux valeurs de Pastef



Reconnaissant l’appui constant du chef de l’État et du Premier ministre, El Malick Ndiaye a exprimé sa gratitude : « Leur soutien indéfectible et leur amitié constante, depuis les premiers jours du Pastef, me sont précieux. Ensemble, nous avons cheminé avec détermination pour faire du Sénégal une nation souveraine et un pays prospère, afin que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse laisser s’exprimer son plein potentiel. »



Il a également salué les députés de l’Hémicycle, soulignant que leur confiance l’engageait à servir cette institution avec responsabilité : « Je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice. Ensemble, en nous inspirant des valeurs de Jub, Jubal, Jubbanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que le peuple nous a accordée. »



Un message de reconnaissance et d’unité



Le président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué de rappeler le rôle fondamental des militants et des membres du Pastef dans le parcours politique ayant conduit à leur victoire. Il a rendu hommage à leur détermination : « Ensemble, nous avons partagé des espoirs, surmonté des épreuves, et tracé le chemin qui nous a conduits à cette victoire commune. À vous, militants dévoués à la cause du Sénégal, vous qui avez œuvré sans relâche dans l’ombre comme dans la lumière, soyez assurés que vos efforts sont le socle sur lequel repose le succès du Pastef. »



Enfin, El Malick Ndiaye a rendu hommage à ses prédécesseurs à l’Hémicycle, saluant leur contribution à l’édification de l’Assemblée nationale. « Je puis vous assurer que nous en ferons la Maison du peuple, afin que sa voix soit bien audible », a-t-il conclu, promettant un mandat marqué par le dialogue et l’ouverture.



Selon nos confrères, ce discours inaugural reflète la volonté du nouveau président de l’Assemblée nationale de placer son mandat sous le signe de l’unité, de l’exemplarité et de l’action au service du peuple sénégalais.



