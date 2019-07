Premières pluies de l'année: 4 morts déjà

Dakar, comme de nombreuses régions du Sénégal, a reçu hier ses premières gouttes de pluie. Au moins quatre personnes ont trouvé la mort, en raison des pluies torrentielles ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain.



A Dakar, la pluie a fait une victime. Un enfant âgé de moins de 10 ans a été électrocuté à Grand-Yoff. Il a été victime d’un poteau électrique défaillant. Le corps a été acheminé à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



Idem à Mbacké où une dame du nom de Ndèye Ndao, 59 ans, est morte électrocutée. Le drame est survenu au quartier Mbacké Khéwar après les fortes pluies, sous le regard de sa famille. Laquelle accuse la Senelec d’être à l’origine du drame, mais ne compte pas saisir la justice. Elle dit laisser tout entre les mains de Dieu.



A Kédougou, la pluie a fait deux (2) morts et trois (3) blessés. Ce, après qu’un arbre a été déraciné à la gare routière de ladite ville, sous l’effet d’un vent violent suite à un orage. Une vendeuse et un chauffeur ont été tués.





