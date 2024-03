Premières tendances et l’opposition jubile : Le camp du candidat Amadou Bâ avertit sur des manipulations et une volonté cachée Après publication des premières tendances des résultats, l’opposition jubile, Dakar et ses environs vibrent sur une présumée victoire de Bassirou Diomaye Faye. Ce qui n’est pas du goût du camp du candidat Amadou Bâ, qui décèle des manipulations et même, une volonté cachée d’aller vers des actes de vandalisme. Voici l’intégralité du communiqué du Directoire national de campagne du candidat Amadou Bâ.

Nous nous félicitons de l'excellente organisation du scrutin, qui montre que le Sénégal, malgré les soubresauts, demeure une grande démocratie. Tous ceux qui avaient annoncé un scrutin chaotique ou entaché de fraudes, doivent aujourd'hui, réviser leurs jugements.



A cette heure, après dépouillement d'environ un tiers des bureaux de vote, les premières tendances montrent que le camp républicain et démocratique a déjoué les pronostics sur son effondrement, annoncé comme inévitable. Un basculement du Sénégal dans l'aventure populiste, n'est pas une fatalité.



Nous continuerons de respecter les prérogatives des différentes institutions chargées du recensement et de la proclamation des résultats. Nous appelons tous les autres candidats à en faire de même.



Le camp qui jubile avant de connaître le résultat, démontre seulement une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme. Personne ne pourra se substituer à la volonté du peuple issue du recensement effectif de ses votes.



Pour notre part, et au regard des remontées des résultats effectuées par nos Équipes expertes, nous sommes certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplé de second tour.



En attendant les résultats exhaustifs, le candidat fera une déclaration à 00h 30 au siège de l’APR, sis à la route de Ouakam.















Fait à Dakar, le 24 /03/2024

