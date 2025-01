Premiers pas de Bassirou Diomaye Faye: Le Frapp salue la place réservée à la souveraineté et à la transparence

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) est en phase avec le nouveau référentiel des politiques publiques, décliné dans le nouvel agenda national de transformation dénommé « Vision Sénégal 2050 ». L’organisation citoyenne, dans un communiqué signé du Secrétariat exécutif national daté du samedi 4 janvier 2025, a salué les initiatives du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, « qui a placé la souveraineté et la transparence au cœur de son action ».

« Ces choix courageux posent les bases d’un renouveau politique et économique ».



Les collaborateurs de Guy Marius Sagna ont salué aussi, « l’effort affiché par l’État, à travers un budget ambitieux pour 2025, qui reflète une volonté de dynamiser l’économie nationale », et plaidé pour « une politique d’investissements au service du peuple ». Toutefois, ils ont estimé « nécessaire, d’interroger certaines orientations budgétaires et de plaider pour une révision stratégique des priorités d’investissement, afin qu’elles soient véritablement au service du peuple sénégalais ».



Aussi, dans la perspective de la tenue de son assemblée générale, prévue le samedi 25 janvier 2025, à Dakar, le Frapp a convié ses militants, sympathisants et citoyens engagés, à participer à ce grand moment d’échanges. La source précise que « ce sera l’occasion de dresser le bilan des luttes passées et de définir les grandes orientations pour l’année à venir, pour ensemble tracer la voie vers un Sénégal souverain, juste et prospère ». Selon les camarades du député Guy Marius Sagna, « les acquis démocratiques, obtenus de haute lutte en 2024, doivent se transformer, en 2025, en victoires concrètes pour un Sénégal, une Afrique pleinement souveraine ».



Depuis sa création, le Frapp s’est engagé dans la lutte pour la souveraineté et l’indépendance véritable des Nations africaines, en dénonçant en particulier la présence militaire française sur notre continent. Selon leur document, ce combat a été mené à travers des campagnes de plaidoyer et de lutte populaire et une mobilisation constante, pour faire avancer la cause panafricaine et la reconquête de la souveraineté totale du continent.













