Premiers pourparlers russo-ukrainiens, Zelensky demande un cessez-le-feu Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 12:54 | | 0 commentaire(s)| Au cinquième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des pourparlers ont débuté à la frontière biélorusse, bien que le président ukrainien ait affirmé être très peu optimiste quant à un accord entre les deux camps. Sur le terrain, des explosions ont été entendues lundi matin à Kiev et dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies doit tenir une "session extraordinaire d'urgence". Suivez les derniers développements en direct.





Les discussions entre l'Ukraine et la Russie organisées à la frontière biélorusse ont commencé, a déclaré lundi Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, membre de la délégation ukrainienne.

Le président ukrainien demande l'intégration "sans délai" de l'Ukraine dans l'UE. "Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo. "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible".

Le président ukrainien a aussi appelé les soldats russes ayant envahi l'Ukraine à "déposer les armes".

Après quelques heures de calme dans la capitale ukrainienne, les explosions ont été entendues lundi matin à Kiev et dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine.

Le rouble russe a plongé de près de 30 % par rapport au dollar, après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou.

Lundi à partir de 15 h GMT, la Russie sera jugée à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une "session extraordinaire d'urgence" de ses 193 membres appelés à se positionner en faveur de la démocratie et la souveraineté de l'Ukraine ou de l'invasion guerrière décidée par Vladimir Poutine.

