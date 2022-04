Préparatifs AG du RAT : TDS-SA pour la sensibilisation, l'information et la communication Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 00:32 | | 0 commentaire(s)| En prélude à l’Assemblée Générale du Réseau Africain des Télédiffuseurs prévue les 5 et 6 mai 2022, TDS-SA a organisé un ‘’Ndogou de Presse’’. L’objectif était de sensibiliser, d’informer et de communiquer sur le RAT et ses missions, sur les sociétés de télédiffusion et leur configuration dans l’espace UEMOA ainsi que sur l’environnement de la TNT.



