Préparatifs de l’Appel des Layènes : Yoff dresse un chapiteau de 230 millions FCfa, pour marquer l'événement

À quelques heures du grand événement religieux, Baye Atou, membre de l’organisation de l’Appel des Layène à Yoff, annonce fièrement que l’essentiel des préparatifs est désormais accompli. Le décor est en place, les installations de l’équipe sono sont presque finalisées, et la partie officielle est prête à être ornée. Cette année, une innovation majeure a été introduite : un chapiteau gigantesque de 85 mètres sur 30, financé par le projet "Taral Diam Laye", pour un montant impressionnant de 230 millions de FCFA. Cette acquisition exceptionnelle marque un tournant dans l’histoire du Ziar, avec des équipements flambant neufs pour accueillir dignement les fidèles Layène.



Le budget des matériels déployés pour le chapiteau, y compris les bâches et autres équipements essentiels, avoisine les 38 millions de FCFA. Selon Baye Atou, tout est désormais en place pour assurer un déroulement parfait de l'événement. Les derniers ajustements sont en cours, et d'ici la fin de la soirée, tout sera prêt pour offrir aux Layène un Ziar mémorable. La mobilisation des équipes et des ressources promet une expérience spirituelle sans précédent, avec un accueil à la hauteur des attentes des pèlerins. Le rendez-vous est pris, l’Appel des Layène 2025 s’annonce grandiose !

