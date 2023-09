Préparation du Mawlid 2023: Les fidèles ont désherbé et nettoyé les dix hectares de superficie du Champ de course de Tivaouane Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la préparation du Mawlid 2023, les Moustarchidiny Wal Moustarchidaty ont comme à l'accoutumée envahi le champ de courses de la sainte ville de Maodo pour nettoyer le lieu où se tiendra la célébration de la nuit du Prophète (PSL). Le chargé du comité d'organisation, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, rappelle qu'en moins d'une heure, les fidèles ont désherbé et nettoyé les dix hectares de superficie du champ de course. Il a aussi lancé un appel aux fidèles pour qu'ils viennent ensemble célébrer l'événement dans la ferveur...



