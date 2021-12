Prés de 100 morts à l'issue des tornades aux Etats-Unis:

Une tragédie. Au moins près de 100 morts, des maisons aplaties à perte de vue et des enchevêtrements de gravats. Le bilan provisoire était dévastateur dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 décembre, après le déferlement sur le centre et le sud des Etats-Unis d’une série de tornades d’une violence inouïe.



Mayfield, une bourgade de 10.000 habitants, a été à l’épicentre de la catastrophe. Le gouverneur Andy Beshear a affirmé que le bilan s’élèverait à plus de 100 décès, précisant même s’attendre à ce que le chiffre monte de manière considérable.

Avec Rewmi