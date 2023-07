Près de 900 migrants secourus par la marine marocaine, un mort noyé Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

La marine marocaine a porté secours ces derniers jours à près de 900 migrants irréguliers, la plupart d'Afrique subsaharienne, dont 400 dans les eaux territoriales, selon une source militaire, tandis que se multiplient les tentatives de traversée vers l'Espagne.

Durant ces opérations de secours, un cadavre a été repêché, a précisé mardi la source marocaine.

"Des unités de la Marine royale ont porté secours, durant la période allant du 10 au 17 juillet, à 845 candidats à la migration irrégulière de différentes nationalités, en majorité des Subsahariens, dont près de 400 personnes secourues au niveau des eaux sous juridiction nationale du sud du royaume", a-t-elle détaillé.

Selon la même source, les candidats à la migration ont pris la mer à bord d'embarcations de fortune, de kayaks, de pirogues, de jet-skis et même à la nage.

Les personnes secourues ont été assistées à bord des navires de la marine militaire avant d'être ramenées à terre pour leur identification.

Depuis le durcissement des contrôles en Méditerranée, la route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, connaît un net regain d'activité au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique.

D'autres tentatives de traversées, aussi périlleuses, s'élancent des côtes du Maroc et du Sahara occidental.

Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers -- dont les bilans non officiels se chiffrent selon elles en dizaines, sinon centaines de morts -- dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales.

Mardi, dans un tweet, le réseau d'entraide Alarmphone a indiqué que 24 personnes avaient trouvé la mort lorsque leur embarcation, qui en transportait 61, a chaviré il y a deux jours au large du Sahara occidental.

Cette information n'a pas été confirmée côté marocain.

Les autorités marocaines affirment avoir déjoué 26.000 tentatives d'émigration irrégulière durant les cinq premiers mois de l'année 2023. En 2022, environ 71.000 tentatives avaient été avortées, selon le ministère de l'Intérieur.



