Présence de Marburg et Choléra dans la sous-région: le Sénégal a déjà peaufiné son plan de riposte
Vendredi 13 Août 2021

La Guinée Conakry a confirmé lundi dernier un premier cas de la maladie à virus de Marburg, détecté dans la préfecture de Guéckédou, au sud du pays. C’est d’ailleurs le premier enregistré en Afrique de l’Ouest de cette maladie très virulente, responsable de fièvre hémorragique. Même si aucun cas n’est décelé dans le pays, les autorités […] La Guinée Conakry a confirmé lundi dernier un premier cas de la maladie à virus de Marburg, détecté dans la préfecture de Guéckédou, au sud du pays. C’est d’ailleurs le premier enregistré en Afrique de l’Ouest de cette maladie très virulente, responsable de fièvre hémorragique. Même si aucun cas n’est décelé dans le pays, les autorités sénégalaises ont déjà pris les devants pour barrer la route à ce virus réputé contagieux. C’est en tout cas l’assurance faite vendredi par la Directrice de la Santé publique, Dr Marie Khemesse Ndiaye Ngom, lors du point du jour sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. « La commission de gestion des épidémies, en plus de la Covid-19, surveille d’autres maladies. Nous avons dans la sous-région une maladie à virus Marburg qui ressemble à la fièvre Ebola. Mais, pour cette maladie, le Sénégal a des plans. Le Sénégal a des stratégies », a fait savoir la spécialiste. Allant plus loin, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye indique que pour éviter cette maladie, il faut bien conserver la viande de chasse mais aussi de faire la chasse avec des stratégies particulières. Virus endémique dans plusieurs pays d’Afrique, Marburg appartient à la famille des Filoviridae, responsable d’infections virales parmi les plus pathogènes chez l’homme. Il est réputé moins létal que le virus Ebola. Avec un taux de létalité avoisinant les 23 et 90 %. Les cas étaient rares, avant les années 2000, presque tous répertoriés dans des pays d’Afrique de l’Est ou du Sud (Afrique du Sud, Kenya, Zimbabwe). S’agissant, par ailleurs, de l’épidémie de Choléra, présente dans la sous-région, la Directrice de la Santé, rappelle qu’elle a déjà fait des ravages au Sénégal entre 2005 et 2010. Toutefois, rassure-t-elle, « le Sénégal a les moyens de faire face à cette maladie ». Elle insiste : « Pour le choléra, comme nous respectons les gestes barrières avec la Covid c’est vraiment de tout faire pour avoir des gestes de propreté ». Salla GUEYE



Source : http://lesoleil.sn/presence-de-marburg-et-cholera-...

