Présence des eaux stagnantes au Lycée de Plan Jaxaay: Plus de 2 000 élèves affrontent le calvaire pour apprendre Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Immersion dans la réalité du Lycée de Plan Jaxaay, où les eaux stagnantes ont transformé l'établissement, en un défi quotidien. Malgré les efforts entrepris pour assainir le Lycée, la bataille contre les inondations persiste. Plus de 2 000 élèves affrontent chaque jour, le calvaire, pour apprendre.

L'état d'avancement des travaux est bien noté au Lycée Plan Jaxaay. Interpellé sur la durée des travaux et l'impact qu'ils pourraient avoir sur la vie de l'école, Madické Cissé, Directeur Général en charge de la lutte et de la prévention de l'assainissement du lycée, s'engage à fournir des précisions détaillées dès lundi prochain.

