Présence du maire de Yoff au Palais : Les éclairages de son chargé de com'

Le maire de Yoff Seydina Issa Laye Samb a bien été présent ce jeudi 21 avril 2022 au palais de la République. Par contre, d’après son chargé de communication Ngagne Ndoye, « il n’a pas été reçu par le président de la République mais plutôt par Mor Ngom et Mahmoud Saleh ». N. Ndoye contredit ainsi la rumeur selon laquelle, le tombeur du ministre de la Santé aurait été reçu par le Président Macky Sall.



Allant plus loin, Ngagne Ndoye explique que le maire n’était d’ailleurs pas seul. « Il était avec une délégation des populations de Diamalaye pour trouver une solution au bradage du littoral ». Selon ce dernier, il s’agissait d’un engagement électoral. « Les populations ont voté pour le maire surtout pour la préservation du littoral », renseigne Ngagne Ndoye.



Pour rappel, depuis les élections locales, huit maires conduits par l’opposition ont rejoint la mouvance présidentielle. Récemment, face à ses partisans, le Président Macky Sall avait affirmé que d'autres suivront.





