Présent à Dakar: un djihadiste traqué par la France échappe aux services secrets sénégalais Oumar Diaby, alias Osmen, est un jeune recruteur et leader djihadiste fiché ‘’S’’ en France, proche parti islamique Turkestan, également traqué par les Américains. L’homme avait séjourné à Dakar avant l’arrestation de l’imam Alioune Ndao, révèle "Dakar Times".

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon "Dakar Time"s, les services de sécurité sénégalais étaient informés de sa présence à Dakar, notamment la Délégation du renseignement (DRN), la cellule de lutte anti terrorisme (CLAT), la Direction de surveillance du territoire (DST) et la Division de documentation de la gendarmerie (divdoc).



Toutefois, poursuit le journal, Osmen qui était considéré comme un gros poisson, a échappé aux services de sécurité sénégalais, au dernier moment, puisqu’il a pu être exfiltré vers la Mauritanie, quelques heures avant l’assaut prévu de sa maison.



La raison selon "Dakar Times", le manque de coordination entre ces différents services de sécurité qui voulaient, chacun de son côté, capturer ce gros poisson.



Oumar Diaby serait toujours en contact avec de jeunes salafistes sénégalais, à qui il conseillerait de rejoindre le front du djihad en Syrie, note le journal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos