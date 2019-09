Présentation de condoléances: Macky Sall chez feu Amath Dansokho et Serigne Modou Kara

Le président de la République Macky Sall s’est rendu hier au domicile de son ex-allié, feu Amath Dansokho, décédé le 23 août 2019.



Le chef de l’Etat a présenté une nouvelle fois ses condoléances à la famille du leader charismatique du Parti de l’indépendance et du travail (PIT). Selon L’As qui donne l’information, il était accompagné d’une forte délégation composée de plusieurs figures de son entourage.



Parmi elles, il y avait l’homme d’affaires Harouna Dia qui était un militant du Pit. Un peu plus tard, la délégation était à Mermoz au domicile du marabout Serigne Modou Kara Mbacké. Le Président Sall a présenté ses condoléances au guide religieux qui a perdu un des siens.

