Présentation de vœux – Le ministre de l’Hydraulique satisfait de son personnel

Samedi 10 Février 2018

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Mansour Faye a formulé des vœux de nouvel an aux personnels du secteur de l’hydraulique. Dans une ambiance de fête et de reconnaissance, le ministre estime toute sa satisfaction à l’endroit de son personnel et indique qu’il n’a aucun doute sur la capacité de ce ministère à relever les défis du secteur. Il s’exprimait avant-hier (Jeudi) à Dakar, lors de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an.