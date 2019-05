Présentation des termes de référence du dialogue politique: Aly Ngouille Ndiaye fustige le boycott et la politique de la chaise vide Le ministre de l’Intérieur a fustigé le boycott et la politique de la chaise vide en direction du dialogue national prévu le 18 mai prochain. Aly Ngouille Ndiaye préside ce matin une réunion pour la présentation des termes de référence dudit dialogue.

Aly Ngouille Ndiaye s’est dit opposé au « boycott nuisible au consensus » et a invité « à bannir la politique de la chaise vide ».



Le ministère de l’Intérieur a également informé que les termes de référence seront remis à tous les participants, pour des amendements dans son contenu. Ainsi, les participants proposeront « le rythme de travail qui devra permettre d’atteindre les objectifs fixés » à travers ce dialogue, a-t-il encore dit.

