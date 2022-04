Présente au Tribunal lors de l'audition: la tante maternelle d'Adji Sarr menacée de mort et...identifiée

En effet, Leral détient des audios qui indiquent clairement et explicitement les menaces de mort que la tante maternelle d'Adji Sarr a reçues, après l'audition qui a eu lieu jeudi 14 avril dernier au Tribunal de Dakar.



Dans l'audio, on entend clairement l'auteur lui dire de faire très attention. "On vous connait, je vous connais très bien et vous devez faire très attention. On connait où vous habitez, comment vous vous appelez. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais très bien. Restez sur vos gardes car tôt au tard, on vous atteindra", a lancé l'auteur dans son message sonore.



Pour rappel, Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye ont eu une confrontation au Tribunal de Dakar jeudi dernier devant le Doyen des juges. Toutes deux campent sur leur position et Adji Sarr voudrait que le procès se tienne avec son présumé bourreau, Ousmane Sonko.