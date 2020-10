Préservation du littoral : « Le PR est en train de faire un travail de recensement sur les titres » (Aïssatou Sophie Gladima, ministre)

Le président de la République a pris des mesures fortes allant dans le sens de préserver le littoral depuis que les problèmes liés à l’agression des mamelles ont été soulevés. C’est du moins les propos du ministre des mines et de la géologie, Aïssatou Sophie Gladima, qui présidait ce 26 octobre, une table ronde sur les risques et menaces sur le plan géologique et des phénomènes naturels qui planent sur le presqu’île du Cap-Vert.



Selon le ministre, l’État dans tous ses démembrements est conscient des menaces qui planent au dessus du littoral raison pour laquelle, explique Aïssatou Sophie Gladima, « le président Macky Sall est en train de faire un travail de recensement sur les titres octroyés sur le site », pour une solution définitive dans la préservation de la côte...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Preservation-du-littoral...