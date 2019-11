Présidence : Aïssata Tall Sall, nouvelle envoyée spéciale du Président Macky Sall Me Aïssata Tall Sall , a été nommée, hier, par décret, Envoyée spéciale du président de la République, en remplacement d’Aminata Touré, actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese).

Aïssata Tall, mairesse de Podor et député socialiste, avait soutenu la candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019



