Présidence CAF : El Hadji Diouf, Matar Ba...chez Yahya pour une candidature unique

Le Ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba, les vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Sow et Saer Seck et l'ancien international sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf ont été reçus par Ahmet Yahya, le patron du ballon rond mauritanien.



L'Afrique de l'Ouest ne croise pas les bras. La délégation sénégalaise s'est rendue en Mauritanie pour continuer les discussions avec le président de la Fédération mauritanienne de football, autour d'une candidature unique pour la zone ouest africaine. Surtout que Yahya est lui aussi candidat à l'élection de la Confédération Africaine de football (CAF), tout comme le Sénégalais, Me Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma. Cette partie du continue est sur la bonne voie d'autant que le principe retenu à l'issue d'un long échange c'est d'appuyer le candidat de l'Afrique de l'Ouest le mieux placé et continuer à discuter entre candidats.





Reste maintenant à savoir qui acceptera de se ranger derrière l'autre. En tout cas, l'objectif pour la délégation sénégalaise est de porter la candidature de Me Senghor comme l'a fait l'Afrique australe qui a décidé de soutenir Patrice Motsepe, unique candidat. Il est soutenu par les 14 pays membres de la COSAFA. Pour rappel, l'élection de la CAF aura lieu le 12 mars prochain, à Rabat (Maroc).



IGFM

Source : https://www.exclusif.net/Presidence-CAF-El-Hadji-D...