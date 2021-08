Présidence FSF : Mbaye Diouf Dia retire sa candidature Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué de presse, le président de Mbour Petite Côte, Mbaye Diouf Dia, annonce avoir retiré sa candidature pour l’élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue le 7 août prochain. « Au regard des péripéties qui ont marqué le renouvellement des instances du football africain, avec la candidature déclarée […] A travers un communiqué de presse, le président de Mbour Petite Côte, Mbaye Diouf Dia, annonce avoir retiré sa candidature pour l’élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue le 7 août prochain. « Au regard des péripéties qui ont marqué le renouvellement des instances du football africain, avec la candidature déclarée du Président Augustin Senghor à la tête de la Confédération Africaine de Football (CAF), puis l’élection du Président Patrice Motsepe, et leurs conséquences sur la gestion de notre Fédération, j’ai décidé de retirer ma candidature au profit de Me Augustin Senghor porteur du Programme Consensuel », a écrit le président de Mbour Petite Côte (élite sénégalaise). M. Dia était en collaboration avec Mady Touré avant de se braquer au tout dernier moment pour soutenir le président sortant, Augustin Senghor, pour un quatrième mandat à la tête de l’entité fédérale. Au vu de son retrait, on s’attend à une confrontation épique entre le Président sortant Augustin Senghor et Mady Touré, le Président de Génération Foot.



Source : Source : http://lesoleil.sn/presidence-fsf-mbaye-diouf-dia-...

