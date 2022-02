Présidence Ua, instabilité sous-régionale, conflits politiques et sociaux…: Macky Sall, un Président stressé ! À deux ans de la fin de son second mandat, le Président Macky Sall peut être forcément gagné par le stress. Président en exercice de l’Union africaine (Ua) pour un mandat d’un an, il fait face à de brûlants dossiers qui n’épargnent aucune partie du continent. Au Sénégal, il devra savoir bien gérer sous le sceau de l’unité nationale, pour éviter des secousses liées à des conflits politiques et sociaux. À vrai dire, il ne pourra pas dormir du sommeil des justes, surtout qu’il lui faut travailler pour que le Sénégal ne soit pas la risée du continent, face à son opposition et à la problématique d’une troisième candidature. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 10:12 | | 1 commentaire(s)|

Fini véritablement le temps de la politique politicienne. Fini le temps des calculs pour réduire son opposition à sa plus simple expression. Fini le temps des soupçons liés à de probables liquidations politiques d’adversaires, jugés potentiellement redoutables.



Et pour cause, avec une instabilité permanente qui frappe la zone de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) – avec de nombreux coups d’État –, il est clair qu’il devra travailler au plus haut sommet de la tactique d’intelligence politique, pour épargner le Sénégal de toutes les secousses. Il faut le rappeler, le pays a frôlé le pire au mois de mars 2021, avec des manifestations violentes qui ont occasionné pas moins de quatorze morts et des centaines de blessés.



De ce point de vue, il apparaît claireùent que le Président Macky Sall peut être stressé durant les deux années qui vont sonner la fin de son mandat.



Et pour cause, il a du pain sur la planche face à de brûlants dossiers. Installé il y a tout juste quelques jours, président en exercice de l’Union africaine (Ua), il est fortement attendu dans la résolution de crises multiformes liées à des guerres comme c’est le cas en Éthiopie, le retour de l’ordre constitutionnel dans plusieurs pays tels que le Mali, la Guinée, le Burkina, le Soudan, entre autres.



Il est également attendu dans la résolution de crises au niveau de la région des Grands Lacs (République démocratique du Congo). Non sans tenir compte de la présence terroriste dans le Sahel, les accords en matière de sécurité avec des puissances occidentales, la Russie ou encore la Chine.



Des dossiers source d’un stress permanent dont le Président Macky Sall peut diminuer les chocs. Ceci, en terminant son mandat sous le sceau de l’unité nationale. De ce point de vue, il lui faudra nécessairement s’armer de dialogue, d’ouverture, de démarches diplomatiques et surtout, en allant dans le sens d’éviter au Sénégal une instabilité politique, par la non résolution de la problématique d’une troisième candidature. C’est du stress en…moins !









Tribune



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook