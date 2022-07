Présidence de la Coalition Nataangué Sénégal : Cheikh Alassane Sène destitué au profit du Dr Mouhamed Diallo Depuis le 1er juillet, la tête de liste de la coalition Nataangué Sénégal, Cheikh Alassane Sène, a été destituée de ce poste qui revient désormais au coordonnateur Dr Mouhamed Diallo. Un changement motivé par les décisions prises par Cheikh Alassane Séne de changer les mandataires et autres plénipotentiaires de la coalition.

A quelques jours des élections législatives, Nataangué Askan Wi est minée par une guerre des chefs. En effet, la tête de liste de cette coalition, l’une des huit qualifiées pour les législatives du 31 juillet prochain, Cheikh Alassane Sène, à travers plusieurs correspondances, aurait pris la décision de casser toutes les nominations faites par la conférence des leaders. Une décision qu’il a prise en tant que président de la coalition Nataangué Sénégal.



Informé de ces changements que tenterait de faire la tête de liste nationale, le coordonnateur de Nataangué Askan Wi, Dr Mouhamed Diallo, lors d’une conférence de presse tenue dimanche, et en concertation avec les autres membres de ce conglomérat politique, a pris la décision de destituer le numéro 1 sur la liste, qui garde toujours sa position sur la liste nationale.



« Depuis le 1er juillet, je suis le président de la coalition Nataangué Sénégal. En plus de cette tentative de chambouler les choses au sein de notre formation politique, il a aussi commis l’erreur avec ses conseils d’appeler les candidats comme celui de Nioro pour leur demander d’enlever la photo de Mouhamed Diallo dans leur permanence et y mettre la sienne pour qu’il soit renforcé. Ce qui est extrêmement grave », a soutenu le Dr Diallo désormais président de la coalition.



Le jeune leader n’a pas manqué de rappeler que c’est lui-même, avec le récépissé de son parti et celui de Khoureichi Thiam, qui a mis en place cette coalition. Selon lui, la tête de liste devait lui parler avant de prendre certaines décisions. Une tête de liste avec laquelle il dit ne pas avoir parlé depuis presque un mois.



« Cheikh Alassane Sène est toujours absent du pays, il n’a pas participé à toute la précampagne »



« La moindre des choses serait d’appeler le président de la Conférence des leaders, Khoureichi Thiam, qui est un ancien ministre de la République, ancien maire et directeur sous le régime d’Abdoulaye Wade pour l’informer de ces décisions », a soutenu Diallo.



Il souligne que la coalition ne devrait pas en arriver là car Cheikh Alassane Sène n’a aucune légitimité pour prendre des décisions. Il n’est chef d’aucun parti politique, selon Diallo, troisième sur la liste nationale. Pis, soutient le nouveau responsable de cette coalition, la tête de liste n’est même pas active au sein du parti.



Selon lui, il n’a pas participé à toute la pré- campagne, car il est presque toujours absent du pays. « Il ne peut même pas vous donner le nom de plusieurs mandataires de la coalition. Nous pensons que notre parti ne mérite pas de vivre cette situation, vu le travail que nous avons mené lors de la collecte des parrainages », estime Dr Mohamed Diallo.



Lors de cette rencontre avec les journalistes, le leader en a profité pour détailler le programme de la coalition, qui repose sur 18 points. Nataangué Sénégal compte ainsi instaurer un service militaire obligatoire entre 18 et 35 ans, rétablir l’ordre et la discipline sur toute l’étendue du territoire ou encore créer une industrie métallurgique pour accompagner le prolongement du chemin de fer Dakar-Tambacounda. Tous ces points seront développés au courant des 21 jours de campagne électorale, promet Dr Mouhamed Diallo.

