Présidence de la Fédération sénégalaise de football : Saër Seck candidat
Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 17:01

Saër Seck a officiellement déclaré sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). A travers un communiqué parvenu à notre rédaction, M. Seck souligne avoir déposé son dossier de candidature dans les délais et selon les conditions fixées par nos textes. « Ma candidature est le fruit d'une mûre réflexion mais aussi d'une longue expérience dans les instances dirigeantes de notre football», a-t-il écrit. M. Seck était jusque-là, à la tête de la Ligue Sénégalaise de Football professionnel (LSFP), qu'il dirige depuis décembre 2012. Quatre candidatures à la présidence de la FSF ont été officiellement enregistrées : Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, Mady Touré, Président de Génération Foot, Mbaye Diouf Dia, Président de Mbour Petite Côte et Saër Seck.



Source : http://lesoleil.sn/presidence-de-la-federation-sen...

