Présidence du Métropolis: Macky Sall adresse ses « vives félicitations » à Barthélémy Dias Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a adressé, ce jeudi, ses « vives félicitations » au maire de Dakar, Barthélémy Dias, élu hier mercredi, président du Métropolis. « J’adresse mes vives félicitations à notre compatriote et Maire de la ville de Dakar, Barthelemy DIAS l’Officiel brillamment élu président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier #METROPOLIS, le premier africain à occuper cette prestigieuse station », a-t-il écrit sur Facebook. Me président de la République d’ajouter que « c’est un honneur pour tout le Sénégal et pour la ville de Dakar ».



Source : Le chef de l’Etat, Macky Sall, a adressé, ce jeudi, ses « vives félicitations » au maire de Dakar, Barthélémy Dias, élu hier mercredi, président du Métropolis. « J’adresse mes vives félicitations à notre compatriote et Maire de la ville de Dakar, Barthelemy DIAS l’Officiel brillamment élu président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines […]Source : https://lesoleil.sn/presidence-du-metropolis-macky...

Accueil Envoyer à un ami Partager