Président Bassirou Diomaye Faye : « Je renouvelle le soutien indéfectible du Sénégal, aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens »

À l’image des pays et royaumes membres de l’organisation de la coopération islamique (OCI), le Sénégal manifeste son soutien et sa solidarité au peuple palestinien.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye prenant la parole lors du 15ème sommet de l’organisation de coopération islamique (OCI) tenu à Banjul en Gambie du 04 au 05 mai 2024, invite toute la Oummah Islamique à un cessez le feu immédiat à Gaza et la solution à deux États, seul gage d’une paix durable dans la région.

« Je renouvelle le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens, pour unÉtat viable et souverain, avec Jérusalem Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies , tient à préciser le chef de l’exécutif.

Ainsi, devant ses pairs et frères en Islam, le président Diomaye Faye réitère sa détermination pour la cause contre l’islamophobie. « Je redis ici notre ferme condamnation de l’islamophobie, des persécutions de minorités musulmanes dans leur propre pays, notamment au Myanmar, et du terrorisme qui menace l’existence de plusieurs États de notre Communauté en particulier au Sahel », conclut le président.

