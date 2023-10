Président Macky Sall, le mémorial de Gorée vous dit merci et… Senghor aussi ! En 2003, après deux années d’insoutenable et douloureux combat, le Président Abdoulaye Wade fait signer par le Porte-parole du Gouvernement, Souleymane Ndéné Ndiaye, un communiqué référencé « Presirep Dakar AZ », abandonnant le site de la corniche ouest au projet du Mémorial de Gorée, par suite multiples et incroyables tentatives d’expropriation !

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

L’histoire est la suivante : dès son accession au pouvoir en 2000, le Président Wade, dithyrambique, avait béni le projet du Mémorial Gorée. Je lui avais expliqué la très forte symbolique et la grandeur historique d’un tel projet, véritable aubaine pour le Sénégal. J’avais insisté sur un projet non politique mais pensé et conçu par des intellectuels sénégalais et du monde noir, dont l’inoubliable Pathé Diagne.



Cette précision était utile, car qui connaît le Président Wade sait combien il accepte peu de ne pas être lui-même l’initiateur en toute chose. Qu’Abdou Diouf puisse être l’initiateur du projet du Mémorial Gorée, ne lui convenait point. Ce soupçon a dû tant peser, qu’après avoir béni le projet, il s’est vite renié et l’a rejeté ! En effet, quelques mois après sa déclaration d’amour au projet du Mémorial Gorée, avec surprise, la presse publiait un matin cette célèbre confidence publique du Président dont il avait malicieusement et maléfiquement le secret : « La fille est belle, mais je ne l’aime pas ». Respectueusement et avec toute l’affection que je lui portais, je lui avais alors répondu : « Quand une femme est belle, elle n’est jamais longtemps abandonnée. Elle a toutes les chances d’attirer de solides prétendants !»



Le site actuel du projet du Mémorial sur la corniche ouest a été acquis sous Abdou Diouf, quand pour les besoins d’un sommet de l’OCI, le « King Fahd Palace » fut construit sur le site dédié au projet du Mémorial Gorée, sur la pointe la plus avancée des Almadies vers l’Amérique !



Depuis, ce nouveau site sur la corniche ouest de Dakar ne cessa de faire l’objet de féroces convoitises. Nous connaissons tous ceux qui ont tenté de l’arracher, sans la manière, au projet du Mémorial Gorée. Ces personnages et puissants prétendants sont inoubliables. Ce ne fut jamais beau encore moins élégant de leur part de tirer une balle en pleine tête au projet du Mémorial Gorée reconnu par toute la communauté internationale. Mais Dieu s’y opposa toujours en enrayant tous les pistolets, à ce jour.



Le Président Wade révéla alors son projet caché : le monument de la renaissance africaine ! Mais, en vérité, ce projet n’était point le sien. Il avait été plutôt pensé et créé par l’immense sculpteur Ousmane Sow, aujourd’hui disparu. Ousmane avait même fini de bâtir la statue qui devait prôner au sommet des mamelles. Il s’agissait d’un vieillard marchant et tenant son petit-fils. Le Président Wade finira par lui prendre son projet pour se l’approprier, en proposant lui-même de dessiner et de configurer la statue qui devait prôner sur les mamelles. On connait la suite de l’histoire et elle n’est pas belle !



Sans ce site dédié sur la corniche ouest d’où sont parties depuis 20 ans toutes les études géologiques, environnementales, maritimes il ne pourrait plus y avoir de Mémorial de Gorée ! Ce sera hélas là ou rien ! Au prince, chantre connu du Mémorial, d’en décider !



Un site dédié de la nature de celui qui doit accueillir le Mémorial de Gorée avec une desserte en chaloupe vers Gorée, une autre décidée par le Président Sall lui-même vers l’île des Madeleines, est un site «in situ » et non point une valise de projet que l’on promène ou l’on veut pour l’y poser, l’y adapter. Près de vingt ans ont été nécessaires pour pouvoir enfin être prêt à construire le Mémorial Gorée sur son site actuel de la corniche ouest après tous les sondages, études géologiques de sol conventionnelles, sans compter l’autre tenant incontournable : l’option politique ! Aurions-nous des milliards de dollars pour construire le projet mémoire du Mémorial de Gorée, il ne se construira pas sans volonté politique.



Pour ce qui est de son financement, un réputé ancien Premier ministre de renom me faisait sourire en m’avouant que c’est la volonté politique qui a le plus manqué pour enfin construire le Mémorial Gorée et pas l’argent ! Écoutez-le : « La seule rubrique des divers et imprévus du budget de l’État du Sénégal, pourrait bâtir vingt Mémorial de Gorée ! Il ne s’agit pas d’argent mais de volonté politique affirmée et exécutée !»



Les Chinois qui sont en train d’achever sur la corniche, en biais du site du Mémorial, ce que l’on pourrait appeler la tour infernale du Sénégal, constituée de bureaux et appartements à usage commercial de luxe, ont poussé de très puissants entrepreneurs et de terrifiants hommes d’affaires, à s’activer par tous les moyens permis à des voyous de grand chemin confortés à piller l’Afrique, pour accaparer le site du projet du Mémorial sur la corniche. Le Président, notre cher Président Macky Sall doit le savoir, se boucher les oreilles, résister aux lobbies, aux pressions machiavéliques de tous genres et empêcher le Trésor public d’engranger de l’argent à flot mais nauséabond !



Averti, informé comme il se doit, nous lui faisons confiance. Macky Sall c’est du Macky Sall. On ne joue pas avec ! Il est difficile de croire que des objectifs commerciaux, quelque que soit la puissance du pays qui sponsorise, dominent et gagnent sur un projet culturel international de l’envergure mondiale du Mémorial Gorée ! Le Président Macky Sall n’est pas et ne peut pas être de ce rang !



En effet, ce qui s’était passé sous Wade et qui a fini par échouer, semble pointer le nez, puisque nous avons été informés que le Mémorial sera relancé mais… sur un autre site que celui actuel, naturel et dédié de la corniche ouest ! Avec respect, un autre site n’existe pas et ne peut pas exister hic et nunc ! Faire ce choix, c’est faire le choix de renoncer au Mémorial, tout simplement.



Nous avons entendu de nous-mêmes un puissant et redoutable groupe international dire que le port de Dakar était l’idéal pour accueillir le Mémorial une fois le port de Ndayane achevé.



Comment est-ce possible de tenir un tel langage, une telle ignominie ? En quelle année de l’an 3000 sera donc construit le Mémorial de Gorée s’il faut aller chercher un autre site où le poser ? Que dire et que faire des toutes dernières directives en Conseil des ministres en ce mois d’octobre 2023 du Président Sall pour relancer au plus vite le Mémorial Gorée ?



Oui, tout est fin prêt Monsieur le Président pour mettre en œuvre vos directives sur le site dédié de la corniche ! Oui, le Mémorial peut cohabiter avec l’horrible et incompréhensible tour commerciale des Chinois sur son site actuel ! C’est plutôt cette tour chinoise qui n’aurait jamais dû être construite en cet endroit de la ville de Dakar !



Pour le Mémorial Gorée, rien dans ses missions et ses perspectives, ne sont remises en cause par cette surprenante tour chinoise insolite et monstrueuse qui insulte la politique d’urbanisme de notre cher pays dont le plateau de Dakar est douloureusement agressé par des prédateurs qui ne respectent aucun code de l’urbanisme. Des sondages publics l’auraient confortablement démontré. Les Sénégalais les plus avertis comme les étrangers vivant parmi nous ou de passage, ont du mal à croire à l’autorisation de construire cette tour et à cet endroit ! L’histoire le retiendra !



Monsieur le Président de la République, le Mémorial Gorée reste entier et son site de la corniche répond plus que jamais à sa mission. ! Vous-même n’avez cessé de dire et de répéter ce que le Mémorial va rajouter comme splendeur sur la corniche, pour notre capitale, notre pays.



Alors que personne, Monsieur le Président, ne vous fasse croire le contraire. L’architecte du projet Ottavio Di Blasi vous y convie. Je sais combien vous l’appréciez ! Ne suivez-pas les « terroristes » qui, depuis le Président Wade, fomentent sans cœur et sans foi des coups d’État fonciers pour éliminer ce projet de Mémorial que personne, personne n’a défendu autant que vous. Oui, « il vous attendait », selon votre formule historique et si touchante !



Lancez ce projet que personne ne célébrera autant que vous l’avez célébré. C’est votre projet et il vous survivra. Vous le méritez !



Votre cher Premier ministre Amadou Ba, malgré un agenda fou, a été saisi avec respect, pour mettre en œuvre vos directives en Conseil des ministres pour la relance rapide du projet du Mémorial dont les financements ont été déjà acquis par l’entreprise pilote du projet. L’admirable et si généreux ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, le Pr Aliou Sow, y consacre toute son énergie. Le ministre des Finances, Monsieur Moustapha Ba, se tient prêt avec la rigueur et l’efficacité qu’on lui connaît pour faire aboutir vos directives. Il a d’ailleurs peu à faire, si ce n’est nous accompagner sur le chemin des acquis.Monsieur le Président, vous ne nous décevrez pas. Vous avez déjà tellement, tellement fait pour le Mémorial de Gorée !



Je vais conclure en migrant dans un autre cœur… pour vous dire merci, merci pour Senghor. Le Sénégal, l’Afrique, le monde des Blancs et des Jaunes, les Noirs de toutes les couleurs, ont salué votre geste de grandeur et de générosité en rachetant le patrimoine de Sédar étalé sur un marché aux enchères en France. Merci au professeur, ministre Aliou Sow pour son remarquable entregent. Merci à l’Ambassadeur El Hadji Maguette Sèye. Puissiez-vous mandater un notaire ou la personne juridiquement agréée, au nom de l’État du Sénégal, pour enquêter et établir la liste des détenteurs de certificat d’hérédité du couple Senghor-Colette. Ces héritiers connus et certifiés, nous permettront de savoir et de suivre ce fil d’Ariane vers qui détient quoi et au nom de qui et qui a légalité de vendre.



Un grand flou entoure la vente, il y a peu, à un million cinq cent mille euros, près de 983 millions CFA, le tableau du grand peintre Pierre Soulages, propriété de Senghor, enlevé de la maison de Verson et vendu aux enchères. Gérard Bosio, de son nom, veilleur et très impliqué dans le suivi des biens artistiques de Senghor, en Conseil d’Administration de la Fondation Senghor, invité par le président Moustapha Niasse, est venu nous

donner la version des faits qu’il détenait sur la vente du Soulage. Pour ma part, je fus choqué et sans voix après son témoignage !



Un grand et bien triste flou entoure l’héritage du couple Senghor, pour ne pas oser dire qu’une terrifiante mafia s’est très tôt mise en œuvre pour organiser une razzia froide et cruelle. La bibliothèque du Président Senghor à Verson serait, vrai ou faux, nous annonce-t-on, prochainement programmée aux enchères. Mais où se trouve-t-elle donc aujourd’hui si elle a été déjà déménagée ? Son épée et sa robe d’académicien sont introuvables. Les autorités de la mairie de Verson à qui le couple Senghor-Colette a cédé leur propriété, n’auraient-elles pas des informations à nous donner pour nous ider à y voir clair ?



L’État du Sénégal, avec vous mon cher Président, doit veiller jusqu’au bout et anticiper dès à présent sur ce qui va encore arriver, en mandatant, sans tarder, un notaire pour nous mettre face à face avec ceux qui vendent légalement ou illégalement le patrimoine du couple Senghor-Colette. Juste savoir !



Comme vous avez été Ma-Gni-Fique, Monsieur le Président !



Amadou Lamine Sall poète



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook