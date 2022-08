Président des chauffeurs/ Serigne Mbaye Kane: L'invite à travailler pour l'intérêt de la gare

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Août 2022

Le regroupement des chauffeurs de Saint-Louis a un nouveau président. Il s'agit de Serigne Mbaye Kane qui a été élu par ses pairs à l'issu d'un vote âprement disputé. Et sitôt porté à la tête de cette association, le patron des chauffeurs de la région de Saint-Louis n’a pas manqué d’inviter ses challengers Pape Fall Ngom, Sa Bakhaw Diaw et Abdoulaye Ndiaye à venir le rejoindre afin de travailler ensemble, la main dans la main. Car, selon lui, son ambition durant ce mandat est de tourner la page des querelles de leadership et autres tendances qui ont jalonné et plombé cette dernière décennie, le fonctionnement de l’instance dirigeante des chauffeurs de la région Nord du Sénégal.



Adama Sall (Saint-Louis)