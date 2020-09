Président en exercice de la Cedeao : Ces sujets qui attendent Nana Akufo Addo Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a un nouveau patron. A l’issue du sommet ordinaire des chefs d’Etat tenu ce lundi 7 septembre à Niamey, le président Ghanéen devient le nouveau président en exercice de la communauté. Il succède au Nigérien Mahamadou Issoufou qui a fait son bilan ce matin, lors de son discours d’ouverture. Le Ghanéen hérite donc de la patate chaude qu’est la situation au Mali, sans oublier les dangers qui guettent la Côte d’Ivoire et la Guinée au sujet du 3ème mandat. C’est dire donc qu’Addo prend les commandes dans un contexte mouvementé de la sous-région. En principe, c’est sous son mandat que la nouvelle monnaie Eco devrait être adoptée par la Cedeao, après le rendez-vous encore manqué de 2020. Mais si l’on connait la divergence de vue entre les pays de l’Uemoa et le reste de la Cedeao, particulièrement entre le Ghana et la Côte d’Ivoire, on mesure la difficulté à trouver un accord sur ce sujet. SENEWEB



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29988-prsident-en...

