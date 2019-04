Présidentialisation du régime : « un couteau à double tranchant », selon Yoro Dia La suppression du poste de Premier Ministre est diversement appréciée. Selon l’analyste politique Yoro Dia, « c’est un couteau à double tranchant ». Car, estime-t-il dans "L’Observateur", avec cette présidentialisation du régime, le Président n’a plus le PM comme bouclier ou fusible. Il est en contact direct avec l’opposition et les populations ». Toutefois, argue-t-il, « un Président qui est à son second mandat, s’affranchit de tout chantage ou pression politique, parce que sa seule hantise reste l’histoire ». Selon Yoro Dia, « une réforme aussi audacieuse, dans un premier mandat, serait un suicide politique ».

