Présidentielle 2024: 17 maires du département de Linguère reçus par Amadou Ba, candidat de Bby

Après avoir signé une motion de soutien à la candidature d’Amadou Ba au terme d’une réunion tenue, il y a quelques jours, à Dahra, pour exprimer leur adhésion sans réserve au choix du Chef de l’Etat, Macky Sall, en perspective de l’élection présidentielle de février 2024, les 17 maires du département de Linguère ont été […] Après avoir signé une motion de soutien à la candidature d’Amadou Ba au terme d’une réunion tenue, il y a quelques jours, à Dahra, pour exprimer leur adhésion sans réserve au choix du Chef de l’Etat, Macky Sall, en perspective de l’élection présidentielle de février 2024, les 17 maires du département de Linguère ont été reçus, ce jeudi, par le Premier ministre. Ils ont, sous la houlette du ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, promis de ne donner aucune chance à leur désormais ex-compagnon, Aly Ngouille Ndiaye, qui a décidé de faire cavalier seul. « Le Djoloff est et restera dans l’escarcelle de la coalition Benno bokk yaakaar. Nous nous battrons jusqu’à la victoire finale de notre candidat Amadou ba au soir du dimanche 25 février 2024 », ont-ils juré. Lors de la rencontre, ces élus locaux ont également apporté les doléances de leurs communes respectives Prenant la parole, le chef du gouvernement les a félicités pour leur « engagement sans faille » et leur « détermination » et surtout le respect des consignes données par le président Macky Sall qui, selon lui, a appelé tous les responsables à l’unité pour se maintenir au pouvoir. Le ministre-maire de Dahra, Samba Ndiobène Ka, patron de la coalition au niveau du département de Linguère, est sorti « satisfait » de cette rencontre qui, d’après lui, confirme que « tout le Djoloff, représenté par ses élus, est derrière le chef de l’Etat, Macky Sall, et son candidat Amadou Ba ».



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-17-maires-...

