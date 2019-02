Présidentielle 2019: Idrissa Seck et Pape Diop à Touba

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019

Touba, la ville sainte, bruira aujourd’hui au rythme de la valse des politiques. Idrissa Seck, patron de Rewmi et candidat de la coalition « Idy 2019 », sera aujourd’hui même à Touba. Il ne sera pas seul.



Selon des informations obtenues de ce voyage, Pape Diop, patron de Bokk Gis-Gis aussi sera à Touba. Il sera aux côtés d’Idrissa Seck pour aller tailler bavette avec le Khalife. Qui disait que Pape Diop n’avait pas encore choisi son camp ? D’ailleurs, Pape Diop, selon nos sources, a convoqué le comité directeur de son parti. Ce sera demain samedi à 11 heures.













Les Echos

