Présidentielle 2019 : Karim out, Madické Niang finalement candidat du PDS ? Le verdict du Conseil constitutionnel est tombé, le matin du lundi 14 janvier 2019. Et comme beaucoup l’avaient déjà annoncé, à l’image du Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, Karim Wade n’est pas encore candidat. Face à cette situation, Me Madické Niang, candidat ayant passé le cap des parrainages, est le seul libéral avoué à bord.

Le schéma faisant, le leader de la coalition Madické 2019, composée de plus de 14 entités politiques, est dans les mesures de devenir un des vrais challengers de Macky Sall, au soir du 24 février 2019. Et pour cause, des pontes du PDS sont prêts à l’accompagner, l’appuyer, après la presque élimination de Karim Wade.



Après tout, Madické Niang avait toujours clamé et sans ambiguïté son appartenance au PDS et son désir d’accompagner Karim Wade, si jamais sa candidature venait à être validée. La logique ne voudrait-elle pas que tous les soutiens de Karim Wade se réunissent autour du seul candidat héritier du PDS afin de conquérir le palais ?



Et plus, des pontes du parti du Pape du Sopi, trouvent en la personne de Madické Niang, l’alternative crédible. La figure tant recherchée pour pallier au départ de Me Wade qui, depuis, a laissé un vrai vide.



Me Madické Niang, malgré toutes les tentatives de discréditation de sa candidature fait son bonhomme de chemin. Il a su massifier là ou Macky Sall, malgré d’énormes efforts reste toujours sans succès. A Touba, comme à Dakar, qui représentent plus de la moitié de l’électorat sénégalais, Me Madické Niang a su s’entourer des grands électeurs. Ces derniers pouvant renverser la tendance avec tout le poids électorale qui les accompagne.



En outre, faut-il souligner que Abdoulaye Wade, qui a récemment annoncé son retour à Dakar, est convaincu que si appui il doit donner, ce sera pour un libéral. Autant dire qu’il sera du côté de son « petit-frère » et ancien ministre, Me Madické Niang… si la logique de l’ancien président va jusqu’au bout !



