Présidentielle 2019: La grosse bourde d'Issa Sall ?

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu'il était l'invité de la Grande Interview sur la Tfm, le candidat du PUR, Cheikh Issa Sall, a commis une grosse bourde qui risque de lui coûter très cher pendant la présidentielle. En effet, renseigne Libération, il était démarché pour une émission intitulée "Et l'enfant ?". Drivée par Ngoné Ndour et Pèdre Ndiaye, elle consiste en un jeu de questions-réponses entre les enfants et les candidats sur leur programme en faveur de cette couche de la société.



Quand le journaliste de la Tfm, Chérif Dia, l'a contacté, Issa Sall a décliné l'offre sous le prétexte qu'il devait faire un enregistrement avec la Rts. Sur insistance du journaliste, il se lâche : "Je n'ai pas le temps des enfants". Le journaliste revient à la charge et lui fait savoir que les parents des enfants, sont des électeurs. Issa Sall, plus qu'intransigeant, campe sur sa position : "Leurs parents n'ont qu'à ne pas voter pour moi".















Seneweb.com

