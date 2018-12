Présidentielle 2019 : Le 12 janvier, rendez-vous pour les parrainages invalidés

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018

Le nombre de candidats pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 pourrait encore baisser puisque le 12 janvier 2019, les 7 « sages » vont notifier aux mandataires concernés les dossiers déclarés invalides à cause d’un parrainage sur plus d’une liste. En sans doute qu’il y en aura. Il reste à savoir si les concernés pourront régulariser leurs cas en 48 heures.



Viendra ensuite la publication de la liste des candidats « au plus tard 35 jours avant le scrutin. Dans les 48 heures qui suivent le jour de l’affichage de la liste des candidats, le Conseil va recevoir la réclamation contre la liste des candidats s’il y en a et le 20 janvier 2019, lit-on dans le calendrier de la Présidentielle, « le Conseil statue sur les réclamations des candidats, s’il y a lieu, ensuite arrête et publie la liste des candidats ».















Le Quotidien



