Présidentielle 2019 : Le PDS risque l'invalidation des parrainages pour son candidat Karim Wade

Mardi 18 Septembre 2018

Le Parti démocratique Sénégalais a troqué le modèle de fiche de parrainage fixé par le ministère de l'Intérieur contre un document à ses couleurs (jaune et bleu). Ce qui risque de causer l'invalidation des parrainages pour son candidat à la prochaine présidentielle, Karim Wade.

Interrogé par Les Echos le directeur de la formation et de la communication de la direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Cissé, demandent aux libéraux de prendre leurs responsabilités.

"Je ne veux pas commenter les actes de tel ou tel parti politique, mais ce qui est sûr, c'est que le modèle de fiche est fixé par arrêté ministériel, rappelle Cissé. Maintenant ceux qui ont décidé de couleur ont certainement leurs raisons et ils prendront leurs responsabilités."

Réplique du chargé des élections du Pds, Cheikh Dieng : "Nous n'encourons aucune sanction. Il y a des gens qui vont vers les militants du Pds en se présentant comme mandataire de Karim alors qu'ils font partie de l'Apr.

