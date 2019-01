Présidentielle 2019: Le Saes/Cesti en colère après l’annulation de la distribution des gilets de presse

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

La section CESTI du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a fustigé « avec la dernière énergie » l’annulation ce mercredi d’une cérémonie de remise de gilets de presse, dénonçant « une décision qui va à l’encontre des valeurs fondamentales du journalisme comme la liberté d’expression ».



Dans un communiqué transmis à l’APS, le syndicat souligne qu’une cérémonie de remise de gilets de presse, prévue au Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) ce mercredi, en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar, a été « annulée sur instruction de la Directrice (…) sans consultation préalable ».



La section SAES/CESTI qui affirme n’avoir pas pu « obtenir de réponses précises et officielles de la Direction du CESTI sur les raisons et les motivations de cette annulation », juge « cette décision impertinente et arbitraire ».



Elle signale que le CESTI « est d’abord une école de journalisme et la distribution de gilets de presse aux journalistes est un service à la communauté pour leur sécurité ».



« De même, poursuit le syndicat, le CESTI en tant qu’école de formation et de pratiques, est également soucieux de la sécurité de ses étudiants sur le terrain avec le port de gilet de presse ».



Le communiqué souligne également que « ce don de gilets de presse s’inscrit dans la suite logique du partenariat entre le CESTI et l’Ambassade des Etats-Unis, notamment un séminaire de formation en communication publique et institutionnelle destiné aux chargés de communication des institutions publiques ».



La section SAES/CESTI rappelle qu’en 2016, dans le cadre d’un partenariat, une « activité, relative au projet d’appui aux professionnels des médias sur la transparence de la gouvernance des finances publiques et des ressources minérales, initialement prévue au CESTI, avait été délocalisée à Bopp ».



« L’annulation d’activités pédagogiques au CESTI demeure une violation délibérée et manifeste des franchises universitaires », dénonce le syndicat, qui « attire l’attention de la communauté universitaire sur la répétition de telles dérives ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos