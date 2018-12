Présidentielle 2019: Le mouvement de Serigne Mboup invite les candidats devant un jury populaire « Kaolack ma fierté », lancé par l’homme d’affaires Sérigne Mboup, veut jouer sa partition dans la course à la Présidentielle 2019. Non pas pour présenter une candidature, le mouvement veut auditionner les différents candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Ce sera autour d’un jury populaire dénommé « les Samedis de Kaolack". A travers cette trouvaille, les initiateurs veulent recevoir les programmes des candidats et veilleront à rappeler au président élu, ses engagements en cas de non-respect.



