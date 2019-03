Présidentielle 2019 : Les candidats de l’opposition en conclave chez Idrissa Seck

Ousmane Sonko, Madické Niang , Issa Sall et Idrissa Seck sont en conclave au domicile du leader de Rewmi au Point E. Les quatre candidats de l’opposition qui pensent qu’un « second tour est inévitable », vont s’adresser à la presse après la publication des résultats par la Commission nationale de recensement des votes.



Le camp de la majorité présidentielle va également faire une déclaration…







