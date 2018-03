Présidentielle 2019 : Macky crée de nouveaux bureaux de vote dans six pays

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018

La carte électorale du Sénégal s’est élargi de nouveaux bureaux de vote. Désormais, ce sont 47 pays au lieu de 41 qui abriteront des lieux de vote à l’étranger. En effet, par décret n°2018-394 du 1er février, le chef de l’Etat a augmenté à la carte électorale, six nouveaux pays où se sont inscrits plus de 200 Sénégalais. L’Observateur informe dans sa livraison du jour, que la décision concerne les départements Amérique Océanie (l’argentine et le brésil), Asie et Moyen Orient (la Chine, les Emirats Arabes Unis et le Japon) et enfin, l’Europe de l’Ouest du centre et du Nord (Turquie).



A ce sujet, l’article L304 du code électoral stipule : « Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome (Cena), un décret établit vingt-cinq ( 25) jours au moins avant le démarrages des opérations de révisions électorales, la liste des pays concernés, après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la Cena et aux partis politiques légalement constitués ».



Présentement, la révision exceptionnelle sur des listes électorale a démarré depuis le 1 mars et se poursuivra jusqu’au 30 avril.

