Présidentielle 2019 : Madické Niang en quête d’un tête-à-tête avec Me Wade

Dimanche 10 Février 2019

La visite accordée par Me Wade à Ousmane Sonko a fait des envieux parmi les candidats de l’opposition. Ainsi, Madické Niang a lui aussi décidé de s’entretenir en tête-à-tête avec le pape du Sopi. Le candidat de la coalition « Madické2019 » est donc revenu sur sa relation avec Abdoulaye Wade. « Je n’ai pas de rancune pour le président Abdoulaye Wade. Jamais je ne lui dirais du mal », affirme-t-il.



Ainsi, pour signifier sa profonde compassion pour le patron du Pds, l’ex-ministre des Affaires étrangères a décidé de rencontrer Abdoulaye Wade à Dakar. « Puisqu’il a invité les 4 candidats de l’opposition et que j’en fais partie, donc j’irai lui répondre une fois à Dakar », déclare le candidat de la coalition « Madické2019 ».















Senenews

