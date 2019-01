Présidentielle 2019: Me Wade convoque ses lieutenants à Versailles

L’ancien Président Abdoulaye Wade a convoqué à Versailles, le secrétaire général adjoint du Pds Oumar Sarr, le leader la Convergence Bokk Gis-Gis, Pape Diop et le patron d’And Jëf/Pads, Mamadou Diop Decroix.



L’Observateur qui donne l’information, indique que le trio a quitté Dakar hier soir pour la France. Le journal croit savoir que l’objet de ce conclave portera essentiellement sur la présidentielle de 2019.



Me Wade et ses « lieutenants » devraient décider à l’issue de cette rencontre, de soutenir l’un des candidats sur les quatre issus des rangs de l’opposition.



Qui de Sonko, Madické, Idy ou Issa Sall bénéficiera des faveurs de Me Wade et Cie ?

