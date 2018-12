Présidentielle 2019/Parrainage : 65.000 signatures validées pour Me Madické Niang

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

La coalition «Madické 2019» a eu 65 000 signatures valides. Son Mandataire Ibra Diouf Niokhobaye qui a donné l’information a tenu à préciser que plus de 5000 doublons ont été rejetés. «Il (Madické Niang) fait partie des derniers qui ont eu à chercher des parrains et nous avons déposé 65.000 signatures dans la régularité. Nous sommes totalement confiants en attendant le 02 janvier 2019 pour prendre les PV», se réjouit-il.



Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos