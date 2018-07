Présidentielle 2019: le duel Macky Sall vs Serigne Moustapha Sy n’aura pas lieu Serigne Moustapha Sy ne sera pas candidat à la présidentielle de 2019. C’est ce qu’a révélé le coordonnateur du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), Pr Issa Sall. L’invité de Rfm matin de ce jeudi 5 juillet, de préciser toutefois, que leur parti aura bel et bien un candidat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Juillet 2018 à 15:08 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook